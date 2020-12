La veterana Ruth Moll se proclama campeona de España Master de ciclocross

Intratable. Muy bien le ha sentado a la ciclista de Ciutadella, Ruth Moll (1974) el salto de categoría a Máster, midiéndose desde esta temporada a las contrincantes de su edad, a diferencia de hasta ahora, que lo hacía en Open. La ciutadellenca de ha alzado este pasado fin de semana con el título de campeona absoluta de la Copa de España 2020 de Ciclocross en su categoría, gracias a los dos ‘carrerones’ protagonizados el sábado en Xàtiva y al día siguiente ya, en la prueba final, en Valencia.

l XXIII Ciclo-Cross Ciudad de Valencia, organizado por la Penya Ciclista Campanar, puso este domingo el broche de oro a la Copa de España de Ciclocross 2020. Una prueba en la que los grandes favoritos no fallaron; entre ellos, Ruth Moll, cuyas pretensiones ya en Máster son muy elevadas de cara a este curso 2020-21.

«Todo perfecto», exclama Moll

«Todo perfecto, he logrado la Copa de España. Por puntos y empatada con la segunda clasificada pero al haber logrado dos primeros me he hecho con la general», exclamaba ayer desde la capital del Turia y para este diario la menorquina.

Tras ganar el sábado en Xàtiva, Moll debía vencer también en Valencia para asegurarse el título, «ya que no competí en la primera», detallaba.