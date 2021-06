Francesc Barber se doctora en Suiza en ciclismo junior

Pleno de triunfos para el equipo español Primaflor-Mondraker-XSauce este pasado fin de semana, con una notable participación del talentoso ciclista de Ciutadella, Francesc Barber, que alcanzó en Gränichen (Suiza) su primer éxito en una UCI Junior Series. Una victoria que demuestra el talento que atesora el ‘biker’ saliente de la factoría de la Penya Ciclista Ciutadella. Barber se hizo en Gränichen, con todo merecimiento y dominio absoluto, con su primera UCI Junior Series

Asentado entre los mejores júniors de su generación desde su estreno en la categoría el pasado año, el ciclista ciutadellenc lograba este pasado domingo en la ciudad suiza de Gränichen la gran victoria que le faltaba para coronar un reconocido palmarés nacional e internacional. El menorquín del conjunto Primaflor-Mondraker-XSauce firmaba su primera UCI Junior Series sabiendo sufrir cuando tocaba, para asestar el golpe definitivo en la última vuelta. Sobre un circuito muy duro y la flor y nata júnior en carrera, Barber aventajaba en meta a los locales Holzer y Treudler. Segundo en Banyoles y cuarto en Albstadt, la victoria en Gränichen culmina uno de sus grandes objetivos de la temporada: ganar en Junior Series, demostrando nuevamente el porvenir que atesora.

«Fue mejor de lo esperado»

Francesc Barber, ya en las redes sociales de su club, mostraba su inmensa alegría. «Parecía que no iba a llegar nunca. Fue mejor de lo esperado. Salí bien, desde el principio en el grupo de cabeza de cuatro. Los demás iban a tirones todo el rato, lo que me costaba bastante, pero luego bajando les recuperaba esos 2-3” que me sacaban en los tramos duros», analizaba el ciutadellenc.

Al final, señalaba Barber, «en la última vuelta, nos volvimos a juntar de nuevo y lo intenté a falta de media vuelta, abriendo un hueco pequeño pero que me acabaría sirviendo para lograr la victoria».