Dos décadas de la Asociación Cicloturista de Menorca

El cicloturismo es una modalidad ciclista alejada de la competición cuyo trasfondo se basa en saber combinar la pasión por el deporte de las dos ruedas, con la práctica de la amistad y el compañerismo en un descubrimiento del entorno. En este sentido, Menorca cuenta con una única asociación, formada por 89 socios, que fue fundada en marzo de 2001 por Arturo Sintes, y que este 2021 ha celebrado dos décadas de trayectoria.

Durante el año llevan a cabo de forma regular distintas actividades para fomentar rutas ciclistas por carretera que recorren la Isla como por ejemplo las challenges, que son salidas semanales de sábado o domingo en las que se propone siempre un reto a conseguir y donde la media recorrida alcanza los 100 kilómetros.

La entidad también intenta promover charlas y excursiones fuera de Menorca para descubrir otros lugares de interés para el cicloturismo. La asociación, actualmente presidida por el fisioterapeuta cántabro Víctor Rodríguez, ha sido la responsable a lo largo de todo este tiempo de organizar pruebas míticas en Menorca para el ciclismo de carretera como son la Ruta de los Faros o la propia Volta Cicloturista Internacional a Menorca, que congrega a más de 400 corredores venidos del Reino Unido, Mallorca y Catalunya. «Una de las cosas más bonitas del cicloturismo es que se trata de un deporte compatible con el envejecimiento. El ejemplo es la media de edad de nuestro club, está sobre los 50 años. Considero que a diferencia de otros, el ciclismo es un deporte justo basado en el esfuerzo, la constancia y el resultado y esto quiere decir que si lo practicas y entrenas, te ofrece unos frutos palpables», explica Rodríguez.

Nueva equipación

La entidad acaba de estrenar una nueva equipación azulada con la palabra Menorca bien visible hace escasamente una semana, en una de sus challenges habituales en la que llevaron a cabo una crono por equipos. «Nos mueve el compañerismo y por eso se promueven las salidas para conocernos mejor y disfrutar juntos de la bicicleta y del paisaje, pero que no haya competición no quiere decir que no seamos competitivos; a todos nos gusta mejorar», explica el presidente.

Otra de las características del club es la presencia femenina, que ha ido creciendo con el tiempo. «Actualmente tenemos a seis mujeres a muy buen nivel y el otro día en la challenge, la crono por equipos pudo tener a una fémina en cada uno de ellos lo que fue muy interesante a nivel deportivo», apostilla Rodriguez.

Por último, confirmar que la Volta Cicloturista a Menorca, tras la obligada suspensión de 2020, vuelve este año (del 29 al 31 de octubre).