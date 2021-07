Bronce español en Aragón de los hermanos Jaume y Núria Bosch

Notable Campeonato de España 2021 en Sabiñánigo, en Aragón, el protagonizado por los hermanos, Núria y Jaume Bosch, enrolados en las filas del equipo español, BH Templo Cafés UCC. Tanto uno como otro regresan a casa con la medalla de bronce colgando de sus cuellos; en el caso de Núria, tras finalizar tercera en el Nacional sub23 y en su primera gran carrera tras la pandemia de la covid-19. Y en el caso de su hermano, con la selección Illes Balears, en la modalidad del Team Relay.

Jaume Bosch y el combinado balear se aseguraban anteayer el podio español. El top3 lo ha completado este 2021 la selección de las Illes Balears, con el ciclista de Ciutadella, que con el relevo final de Enrique Morcillo ha asegurado este año el bronce por delante de País Vasco, que ha sido 4º, y Galicia, que han concluido en 5ª posición en estos Nacionales.

En el plano individual, Bosch no correría tanta suerte en su carrera, tras finalizar en la octava posición en categoría sub-23 y tras no estar muy afortunado en Huesca. El menorquín, a pesar de no estar muy acertado en este Nacional, ni mucho menos empañó un 2021 de momento muy positivo para él, ya que unos días antes se había colgado la primera plaza de la Superprestigio MTB en Estella (Navarra), logrando poder quedarse así como flamante líder de la Copa española, muestra de su enorme constancia de todo el curso.

Por su parte, su hermana Núria, pese a ser bronce y no poder reeditar el oro de España, vuelve a casa también contenta. «El simple hecho de hacer podio español ya es un triunfo, conscientes que he estado prácticamente tres meses sin hacer nada», señalaba Bosch a este diario, tras una carrera muy sufrida. «Casi 1h:45’ de carrera «muy dura, larga y de mucha calor, a 30 grados, cuando normalmente corremos a 1:30».

«Finalmente no podré asistir este fin de semana al Campeonato de España 2021 en Sabiñánigo por ser positivo de covid-19. Toca recuperar poco a poco y centrarse en los siguientes objetivos». Con estas palabras el ciclista ciutadellenc del Primaflor, Francesc Barber, anunciaba su ausencia de ayer en los Nacionales, por lo que el menorquín no pudo luchar por reeditar el título español en la categoría júnior.

Ya por la mañana se confirmaba en el campeonato que Barber no estaría en la parrilla de salida, siendo el insular uno de los más firmes candidatos al oro español en su disciplina.