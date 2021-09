Dos décadas con la Volta Cicloturista

Ayer se presentó la 20 Volta Cicloturista Internacional a Menorca, la cita decana del calendario deportivo dedicado a las dos ruedas por carretera. Del 29 al 31 de octubre está previsto que los cicloturistas vuelvan a recorrer el paisaje menorquín con más ganas que nunca ya que el año pasado tuvo que cancelarse la prueba por la pandemia. Se cumplen dos décadas de un evento siempre especial para todos sus participantes y que espera poderse llevar a cabo con todas las precauciones que sean necesarias, pero sin renunciar a la amistad y compañerismo que edición tras edición, envuelve la Volta.

Previsión de 350 ciclistas

Entre los 350 corredores que la organización espera poder conseguir en la salida, muchos no podrán venir desde el Reino Unido como en ediciones anteriores, a causa de las restricciones impuestas por su Gobierno. Sin embargo, se espera corredores de Francia, Mallorca, Barcelona, Valencia o el País Vasco. Su director y alma mater, Arturo Sintes así lo confirmaba ayer durante la presentación en el Consell Insular de Menorca, junto a la presidenta de la institución y de la Fundació Foment del Turisme, Susana Mora, el presidente de la Asociación Cicloturista de Menorca y organizador, Víctor Rodríguez y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Maó, Carlos Montes. El vigésimo aniversario de la Cicloturista aprovechará para rendir homenaje a todos los grupos de Balears que semana tras semana, dan rienda suelta a su afición y que mantienen vivo el espíritu. «Estos grupos son el mejor ejemplo de lo que representa el cicloturismo, la práctica amable y no competitiva del ciclismo y la amistad que se acompaña de un descubrimiento del territorio» explica Arturo Sintes. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, también acompañarán al pelotón el ciutadellenc Albert Torres (Movistar) –pendiente de su evolución tras la caída en Bélgica– olímpico de Tokyo, la mallorquina Mavi Garcia (Alé BTC Lubljana) y también olímpica, el ex profesional, Toni Colom y la periodista deportiva Ainara Hernando, en su tercera Volta.

Un recorrido de 164 kilómetros

La veinteava edición tendrá un recorrido de 164 kilómetros a través de los municipios de Maó, Alaior, Ferreries, Es Migjorn y Es Mercadal, llegando a espacios como S’Enclusa, el Camino de Kane o el Monte Toro donde los participantes pondrán a prueba su capacidad de resistencia.

Fue en octubre del año 2001 cuando Sintes ponía en marcha por primera vez una marcha cicloturista que pretendía recorrer Menorca durante tres días, siguiendo el ejemplo de otras citas similares en las que el propio Sintes había participado. «Me inspiré en la de Catalunya y enseguida pensé que podría tener éxito porque el paisaje de nuestra isla es de gran belleza», dijo. Su afición al ciclismo desde pequeño y vinculación de ‘amateur’ a las dos ruedas le hizo ponerla en marcha. «Lo que tenía claro era que tenía que aspirar a ser internacional por el pasado británico de Menorca y porque el ciclismo no conoce fronteras». Otro de los aspectos que la hizo atractiva fue la participación de invitados especiales, fruto de la amistad de Sintes a lo largo de su vida en el ciclismo profesional, como Perico Delgado, Marino Lejarreta, Miguel Induráin u Oscar Freire.