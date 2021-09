Albert Torres se pierde el Europeo y Mundial 2021

El ciclista de Ciutadella enrolado en las filas del Movistar Team, Albert Torres, se encuentra recuperándose todavía de las importantes fracturas que sufrió tras su espectacular caída en el Tour de Benelux 2021 y este martes confirmó a «Es Diari» que no podrá participar ni en el Campeonato de Europa ni en el del Mundo de pista de este año, hecho que hacía muchos años que no sucedía. A pesar de que el período y los ‘tempos’ de su recuperación de la fractura de clavícula principalmente siguen sus cauces establecidos, Torres afirma que no llega ni al Mundial, recuperándose aún en Palma.

Este mes de octubre agrupará las dos grandes citas internacionales de pista, una vez celebrados los Juegos Olímpicos, del curso ciclista 2021. Del 5 al 9 de octubre se celebrará en Grechen (Suiza) el Campeonato de Europa y del 20 al 24 de este mismo mes tendrá lugar en Roubaix (Francia), la disputa del Campeonato del Mundo. Y para preparar el primero de estos dos compromisos de la mejor forma, la Selección Española se concentró este martes en Valencia.

Juan Martínez Oliver, seleccionador nacional, reúne en el Velódromo Lluis Puig a trece ciclistas de entre los que saldrán los participantes en el Europeo, sin Albert Torres.