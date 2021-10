Albert Torres: «Me gustaría estar el 2024 en los Juegos Olímpicos de París»

Carpetazo precipitado e inesperado del ciclista de Ciutadella, Albert Torres, a la temporada, la segunda en las filas del Movistar Team. El insular ha dado por finiquitado el año y se encuentra en Palma recuperándose, sin prisas, de su accidente en el Tour de Beneloux. Torres avanza a «Es Diari» que llega el momento de dar un paso adelante en carretera pero no deja de lado la pista. De hecho, los JJOO de Londres 2024 merodean por su mente.

¿En qué punto se encuentra ahora Albert Torres? Imagino que la caída le ha trastocado todo.

—La previsión era hacer el final de la temporada con Movistar, pero con la caída y la operación de clavícula, al final el año se terminó. La primera semana de este mes había el Europeo y dos semanas más tarde el Mundial; una manera de alargar un poco más la forma para llegar a estas competiciones de pista y terminar la temporada. Pero nada.

Inoportuna fractura de una clavícula que ya se había roto usted cuando corría todavía con David Muntaner.

—Con esta fractura prácticamente ya hemos dado por finalizada la temporada, más que nada por cómo ha sido la misma, ya que, efectivamente, llevaba una placa de una fractura del 2009 y al final me rompí una parte muy próxima al codo. O sea, que hablando con los médicos me han dicho que me lo tome con calma.

O sea, que la vuelta a la competición –sea de ruta o de pista– de Albert Torres va para largo...

—De momento debo intentar no subirlo más de 90º estas 3-4 semanas, para que se consolide bien la fractura y se solde bien el hueso. A partir de allí los plazos de recuperación, una vez terminada la temporada, te los tomas con más calma, pero sí, pensando en recuperar fuerzas. Ya estamos pensando en hacer una buena rehabilitación para que pueda recuperar el cien por cien de la movilidad de la clavícula y sobre todo del brazo.

Una de las preguntas del millón. ¿Renovará un año más con el Movistar Team?

—El equipo está contento, seguimos en negociaciones para dar continuidad y seguir apostando por la carretera, lo que no significa que deje la pista. Siempre me ha gustado mucho y seguiré compaginando, independientemente que los objetivos del año que viene puedan ser diferentes a los de esta temporada, porque teníamos unos JJOO que eran muy importantes.

¿Un sabor agridulce este 2021? ¿Decepcionado por Tokio y satisfecho con su mejora en la ruta con el conjunto azulado?

—Es cierto que en los Juegos Olímpicos no hemos cumplido las expectativas que teníamos marcadas pero en realidad esto forma parte de un deportista. A veces, cuando no llegan los resultados, hay que asimilar la derrota y seguir trabajando más que nunca para intentar conseguir nuevos retos. Y en este caso, creo que estos dos años de aprendizaje en el Movistar Team han sido muy importantes.

¿Le llega el momento de la carretera a Albert Torres?

—Este trabajo con el equipo será un paso importante para el año que viene seguir consolidándome en la categoría World Tour y apostando de lleno a la carretera.

¿Sueña o tiene en mente un nuevo asalto a los JJOO de Londres del año 2024?

—Para París 2024 queda un largo camino, primero debe salir el sistema de clasificación, que al final es lo más difícil. Lo que nos ha supuesto el ranking olímpico para clasificarnos en Tokio fueron dos años bastantes intensos de carrera y sobre todo que ni Sebastián Mora ni yo mismo tuviéramos ninguna lesión e intentar sumar puntos. Para París no sabemos cómo se hará, si cambiarán la normativa como Tokio.

O sea, que lo tiene en mente.

—Iremos mirando si es viable o no, el tiempo dirá. Por ilusión y ganas claro que me gustaría estar en los siguientes Juegos Olímpicos 2024.