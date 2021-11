Torres aclara que en la pista seguirá con Mora

El ciclista de Ciutadella, Albert Torres, quiso salir al paso de las especulaciones sobre su futuro con el valenciano Sebastián Mora, quien finalmente no cumplirá su tercera temporada consecutiva en las filas del Movistar Team; a diferencia del ‘pistard’ menorquín, quien sí ha renovado en el conjunto navarro, como ya había avanzado «Es Diari» la semana pasada. Torres, tras finalizar la primera concentración con su equipo azulón en Pamplona, quiso dejar claro, a través de este diario, que únicamente no seguirán juntos con Sebastián Mora en el conjunto español de carretera; sí en cambio, seguirán formando la excepcional dupla que forman en la pista.

«No es una separación como salió publicado en alguna noticia. Únicamente no lo han renovado con el Movistar para el año que viene. Esto no quiere decir que no correremos más juntos», exclamaba ayer mismo el ciutadellenc. En palabras del olímpico Torres, Sebastián Mora y él, «seguiremos haciendo el calendario de pista juntos, tan sólo que deberé ajustar mi calendario de carretera pero competiciones internacionales con la Selección Española seguiremos corriendo», puntualizaba el ciclista menorquín. Tras oficializar la continuidad de Alejandro Valverde con Movistar Team para 2022, la escuadra telefónica anunció que su conjunto masculino para el año que viene queda definitivamente conformado «con la permanencia de cuatro de sus figuras clave: Imanol Erviti, Albert Torres, Lluís Mas y José Joaquín Rojas», dijeron.

Torres está «al cien por cien»

El ciclista ciutadellenc ya se encuentra totalmente recuperado «y al cien por cien de la movilidad», exclamaba ayer feliz, en referencia a la larga recuperación de su operación de la clavícula