La Selección Española de ciclismo en pista puso fin a su participación en el Campeonato de Europa de Pista de Munich con una quinta posición del menorquín Albert Torres y Sebastián Mora en la Madison que garantiza virtualmente a la dupla española su presencia en el próximo Mundial 2022 de París. Aun así, Torres y Mora no tuvieron ni mucho menos una jornada fácil en el velódromo alemán, pues el desarrollo de la prueba de Madison estaría plagado de incidencias. El ciclista de Ciutadella confirmaba este miércoles, después de la carrera en Munich, que había corrido lastrado tras perder una lentilla y el castellonense padecía un pinchazo, como ya informamos en la edición de ayer. Dos problemas que se unieron y que provocaron que perdieran la vuelta que habían logrado.

A pesar de estos inconvenientes, la pareja del combinado nacional completaría una actuación muy sólida, después de un año sin competir juntos– su última competición habían sido los Juegos Olímpicos–, y lograron estar situados entre los cinco primeros prácticamente toda la Madison. «Hacía un año que no corríamos juntos, desde los JJOO, y tenía dudas sobre cómo podríamos desenvolvernos técnicamente después de tanto tiempo y más en un velódromo como este, de 200 metros, que es aún más exigente en ese aspecto», dijo Torres para la RFEC. «Cumplimos los objetivos, que eran estar delante desde el principio, porque era muy difícil luego colocarse y adelantar, y hacer un buen trabajo en el apartado técnico. Desafortunadamente yo he tenido un problema con una lentilla que me ha obligado a pararme y luego hemos tenido otro con un pinchazo por parte de Mora pero el balance es positivo», explicó luego, Torres, quien ahora tendrá algo de descanso, tras confirmarse que no correrá LaVuelta a España con Movistar.