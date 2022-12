Menorca volvió a tener presencia en el Distrito Telefónica, en el arranque de la ya cuarta temporada de Albert Torres Barceló (Ciutadella, 1990) como ciclista del Movistar Team, la única estructura española del UCI World Tour, que le ha permitido hacer historia con sus participaciones en el Giro de Italia (2020 y 2021) y en el Tour de Francia (2022). El curso 2023 llega plagado de alicientes para el campeón mundial de pista, una especialidad que compaginará con la carretera pensando ya en la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, un objetivo que tiene Torres en mente.

San Juan (Argentina) será la primera parada este curso para el 'ciutadellenc', que tiene la previsión de hacer «un calendario para el Giro, junto a (Fernando) Gaviria para que llegue a su mejor nivel. Será mi labor, guiar a Fernando para ganar carreras y tener opciones», explicaba Albert durante el acto celebrado en Madrid, donde agradeció «la confianza» depositada por Eusebio Unzué y los técnicos del Movistar Team, «al que deportivamente me he adaptado bien y he sabido desenvolverme bien en los objetivos que se me han planteado», destaca el corredor.

Sabe que su rol en el equipo pasa por «trabajar y estar a la disposición de bloque» y se siente «una pieza importante» después de varias campañas luciendo la M. En 2023, tras disputar Giro y Tour, a Albert Torres le haría «ilusión» el poder disputar La Vuelta, la única carrera de tres semanas que ya falta en su palmarés. «Es algo que me gustaría, pero habrá que ver... Incluso hacer dos grandes vueltas en un año me gustaría, pero lo que considero importante es que el equipo me valora y eso se lo agradezco».

En ese punto, la libertad para poder compaginar calendarios de carretera y pista, pensando en París 2024 y la Madison junto a Sebastián Mora, es un reto extra para Torres en la temporada que se avecina. «Empieza al ránking olímpico y la previsión es hacer el Europeo y mirar las pruebas de la Copa del Mundo, para llegar al Mundial», aseguraba el balear, que traza junto a su compañero lograr la clasificación en Americana para estar también en Omnium.

«Los Juegos siempre han sido una ilusión para mí, para todo deportista. El equipo, además, se ha portado bien y vamos a intentarlo», prosigue un Albert Torres que a sus 32 años ha ganado galones dentro del Movistar Team y ha destacado como un trabajador nato en las pruebas que ha disputado defendiendo el maillot de la escuadra telefónica.