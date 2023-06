Dicen del Giro de Italia 2023 que ganó hace unos días el ciclista esloveno, Primoz Roglic, que ha sido uno de los más duros que se recuerdan, tanto por la complejidad de sus 21 etapas en sí, como por las condiciones climatológicas que se dieron, con muchos días de incesante lluvia y viento. Y si no, pregúntenselo al ciclista de Ciutadella del Movistar Team, Albert Torres, que además de afrontar su tercera ronda italiana justo acabada la recuperación de su nueva operación de la clavícula, tuvo que lidiar con estas inclemencias meteorológicas y con algunas etapas con problemas estomacales severos que se lo hicieron pasar muy mal sobre la bicicleta. Ahora el menorquín, tras unos merecidos días de descanso después del Giro de Italia y mientras admite a «Es Diari» que pasó «unos días realmente muy malos– además de las dos semanas de agua diaria»–, se siente del todo recuperado y con la mente en el Campeonato de España de pista. Nuevo cambio de chip para Torres, que competirá con el Movistar Team en el Nacional de Valencia, antes del Campeonato de España de Contrarreloj y Ruta, los días de Sant Joan. Y en julio llegará el Tour de Francia, «un mes para entrenar, para preparar la segunda parte del curso; un calendario diferente al del 2022». Y sí, el ciclista menorquín confirmó este martes a este diario que este año priorizan ambas partes asegurar un billete para los siguientes Juegos Olímpicos, por lo que Torres no estará en el siguiente Tour de Francia.

Y es que lo más importante de manera inmediata, abundaba Torres, es este próximo mes de agosto, el Mundial de Pista, «que es un gran objetivo. La idea es prepararme en junio y julio para llegar bien al Mundial de Glasgow, ya que una parte importante del ciclo olímpico para estar en los JJOO de París 2024 pasan por esta cita», avisaba, convencido de las decisiones tomadas.

Totalmente recuperado

Confirmaba este martes Torres a este diario que tras el Giro de Italia 2023 comprobó que la rotura y posterior recuperación de la clavícula está ya «perfecta. El reto era llegar a tiempo al Giro y salió bien, muy contento de cómo me he sentido y sin resentirme», señalaba satisfecho, si bien sabía que llegaba «muy justo a tan importante cita. Sé qué es ya el Giro, tres semanas duras a diario. Pero me puse a punto y este año mi papel era diferente al de temporadas anteriores; en mi caso, se trataba de estar bien en los días claves con Fernando Gaviria, con opciones de buscar el triunfo». En este sentido, añadía, «teníamos 5-6 etapas marcadas para lucharlas», analizaba. «Los días de montaña era salvar el día y tratar de recuperarnos».

Torres se fue de Italia, «muy satisfecho. Fui con unos retos y logramos ganar una etapa con Einer Rubio. Gaviria tuvo mala suerte pero sí conseguimos vencer una etapa al menos», se congratulaba el ciutadellenc, ya en Palma de Mallorca y antes de viajar a Valencia este jueves.