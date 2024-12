Punto y final con broche de oro a la edición 2024 de la Copa de España con la reciente disputa del IX Ciclocross Internacional Ciutat de Xàtiva en el que la veterana ciclista de Ciutadella residente en Asturias, Ruth Moll, volvió a coronarse en lo más alto en su categoría Máster 50, una victoria que sitúa finalmente a la menorquina con la victoria definitiva en la categoría y de la general de la Copa de España 2024, con el evento de este curso ya finiquitado.

En tierras valencianas, en la modalidad de Máster 50, Ruth Moll se alzaba de manera holgada con el triunfo de la prueba y de la general final, siendo Noelia González segunda y María Fernández, tercera en una cita valenciana, organizada por el Club Ciclista Sanchís que tuvo su particular homenaje a las víctimas de la mortífera DANA del fatídico pasado mes de noviembre, a las cuales se las recordó en un emotivo y respetuoso minuto de silencio.

Con la Copa de España finalizada y con sobresaliente, Moll entra en la recta final de la temporada, con las pruebas de Tineo de este último fin de semana y ya el 5 de enero, en Villaviciosa, para una semana después, el día 12, cumplir en el Campeonato de España de As Pontes, en Galicia. Un 2024 cuyo epílogo de la ciutadellenca no puede ser más brillante, con el oro español y además, hace unas pocas semanas en el Campeonato del Mundo de Ciclocross, en Hamburgo, colgándose la ex ciclista profesional la tercera medalla en unos Mundiales, prometiendo Moll seguir luchando hasta conseguir ese sueño perseguido durante muchos años de la cúspide de su especialidad.

Bonito cierre de año para la que, siendo profesional, llegara a estar preseleccionada para los Juegos Olímpicos de 2000 y 2004 y que ahora está viviendo una segunda juventud de ensueño y plagada de alegrías.