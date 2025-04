Albert Torres sufre una caída a falta de 166 km en la París-Roubaix

El ciclista menorquín Albert Torres sufrió una aparatosa caída en la última etapa de la París-Roubaux cuando estaba a pocos kilómetros de adentrarse en el primer tramo de adoquín, restando 166 kilómetros de carrera.

Desde el Movistar Team informaron después de la carrera que «tras las pruebas realizadas, Albert Torres presenta heridas superficiales, pero se encuentra bien». Junto al ciutadellenc también se vinieron abajo Mohoric, Pickrell, Albert Torres, Hagenes, Bastiaens o Van Aert, entre otros.

Posteriormente, a 37 kilómetros de la meta, Tadej Pogacar se fue al suelo en pleno duelo titánico con Mathieu van der Poel, quien se alzó con la victoria.

El triple campeón del Tour no vio la curva que le produjo la caída, y luego se derrumbó hasta «luchar por la segunda plaza». «Estaba concentrado en intentar seguir las motos cuando me caí. No vi venir la curva y no pude frenar a tiempo para evitar el choque. Son cosas que pasan. Creí que podía remontar, pero la diferencia era de unos 15 segundos todo el tiempo y mi freno delantero rozaba la rueda», explicó.