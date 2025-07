Enric Mas: «Lo hemos intentado y quedan cinco etapas del Tour para ir a por ellas»

El español Enric Mas, que afrontó en solitario la mitad de la subida al Mont Ventoux, reconoció que llegó a pensar que podía ganar en esta mítica cima del Tour de Francia, se mostró satisfecho de haberlo intentado y señaló que «quedan cinco etapas para ir a por ellas».

«Estamos contentos, no se ha podido ganar, pero se ha dado todo. Tenemos cinco oportunidades más para ir a por ellas», aseguró el corredor del Movistar, que fue séptimo de la etapa a 53 segundos del ganador, el francés Valentin Paret-Peintre.

Mas formó parte de la fuga del día, muy preparada por su equipo, que quedó reducida a cuatro corredores en el inicio de la escalada al Mont Ventoux, única dificultad del día, donde el español atacó y llegó a tener una renta de un minuto.

«Lo he intentado desde abajo, pero estaba vacío a falta de cinco kilómetros. Me la tenía que jugar así, tenía que intentarlo desde lejos, saliendo en la fuga de la fuga», analizó.

Mas no quiso decir si fue su mejor día en este Tour: «He tenido días mejores en 2020 o 2021, pero ha sido un buen día». «He notado que podía ganar, pero he hecho 'puf'», señaló el español. El ciclista del Movistar, que afrontó el Tour con opciones para la general pero que se alejó mucho de los primeros puestos en las etapas pirenaicas, agradeció mucho el apoyo que está recibiendo del público.

«En Pirineos he notado un cariño impresionante, es algo que nunca había notado en las carreteras. Quiero dar las gracias al aficionado español y confío en mi equipo para que podamos ganar una etapa», comentó.