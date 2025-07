«No me lo creo todavía, pensaba que era el momento de retirarme, pero esto me da un plus de energía»

Emocionada, sin dar crédito a lo que estaba viviendo, a uno de sus mejores momentos como ciclista profesional, Mavi García comentaba sus sensaciones en los minutos posteriores a ganar la segunda etapa del Tour de Francia 2025, en su cuarta participación. «No me lo creo todavía. He tenido un año muy complicado y esto me da vida», aseguraba la profesional, de 41 años, quien reconocía que había reflexionado sobre su continuidad en el pelotón tras estos meses difíciles. «Llevo mucho tiempo en esto, y llegué a pensar que iba siendo hora de pensar en retirarme porque no lo pasaba bien, pero esto me da un plus de energía grande», decía.

Tras ver al grupo de favoritas persiguiéndola en los metros finales, Mavi García vio peligrar su victoria, «me ha pasado muchas veces», afirmaba la mallorquina, quien no se lo acabó de «creer hasta cinco metros antes de la meta, cuando me he girado y lo he visto». Preguntada sobre si era el mejor momento de su carrera, la corredora explicó que «tal vez no era el más emocionante, pero sí que hacía tiempo que no vivía algo así», concluía.