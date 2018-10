La confianza hunde al Sporting

SPORTING DE MAHÓN 2

SON SARDINA AT 3

El Sporting de Mahón sumó su segunda, y sorprendente, derrota tras caer frente al Son Sardina Atlético en un encuentro marcado por el exceso de confianza y los errores de las locales que derivaron en dos de los tres tantos del conjunto mallorquín.

El conjunto de Joan Melià salió en frío al partido, sin la concentración requerida y al poco de iniciarse el encuentro recibió el primer golpe tras conceder un saque de banda que acabó con un centro desde la banda y remate de Úrsula ante la pasividad de la cobertura azulada. Pese a la prontitud del 0-1, el Sporting fue a remolque porque no consiguió realizar su juego ante un Son Sardina Atlético que le puso más ganas en cada acción. Las menorquinas lograban la igualada en una acción de estrategia cuando Sayo remataba en el segundo palo tras un saque de esquina. Pese al empate y el viento de cara, el once sportinguista no logró imponerse al cuadro mallorquín que, sin crear excesivo peligro, trabajó para frenar las intentonas locales.

El arranque de la segunda mitad fue clave para el devenir del encuentro. Con el viento en contra, las pupilas de Melià no realizaron la lectura adecuada de la situación y en dos pérdidas en la salida de balón, Sofía y Úrsula dispararon el marcador de forma sorprendente (1-3) en apenas diez minutos. Melià movió el banco buscando soluciones, el equipo apretó pero tuvo problemas para llegar al portal de Alba. Ni con la expulsión de Rocío, el Sporting logró inquietar al grupo palmesano que tampoco inquietó en exceso. En la recta final, Estefa abrió la puerta a la esperanza para cuando menos salvar un punto que pudo llegar cuando en el tiempo de descuento, Ainhoa fue derribada por una visitante cuando iba a rematar sin que el colegiado señalara el penalti.