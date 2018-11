«Echar a Tudurí si no se gana al Sóller no sería la solución»

El vestuario del CE Mercadal cierra filas en torno a su entrenador, Tóbal Tudurí, tras la última derrota ante el Llosetense (1-0). Robert Pulido, el eterno capitán rojiblanco de y voz autorizada de la plantilla de Tercera División, dio la cara este miércoles en «Es Diari» por el preparador mahonés después de encadenar las once primeras jornadas de arranque liguero sin saber aún lo que es ganar. El defensa quiso restar dramatismo a la situación en Sant Martí y dejar claro que, para él, personalmente, «ni mucho menos la situación era ni sería cambiar a Tóbal Tudurí. Es cierto que si no se gana ante el Sóller se tendrá que hacer algo y es más fácil quitar a uno que a 16 pero insisto, el único culpable no es el técnico», manifiesta, alto y claro.

Robert, a la vez que defiende a su ‘míster’, no esconde que ante el Sóller «es toda una final, es el partido más importante del año, sí o sí. Hay que ganarlo y estamos unidos; si no estuviéramos con el entrenador se vería seguro. Hay que darlo todo de nosotros y quizás en alguna posición nos falta un poco de competencia; debemos lograr todos nuestro mejor nivel».