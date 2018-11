Y en plena crisis, toca el líder Peña Deportiva

Con una junta directiva en un mar de dudas sobre el futuro del banquillo del CE Mercadal, la escuadra rojiblanca viaja este miércoles a Santa Eulària para medirse por la tarde (16:30h) al nuevo líder liguero, la Peña Deportiva, en partido aplazado en su día por los retrasos aéreos. Con Tóbal Tudurí ratificado de momento y en el banquillo, los ‘mercadalencs’ se enfrentan a uno de los grandes de la competición; primero contra último, a poco más de tres días de jugar una nueva final en Binissalem.

Tóbal Tudurí

El preparador de Maó, Tóbal Tudurí, se mostraba este martes tranquilo, en la víspera del encuentro y después que el lunes– en la reunión ordinaria de la junta directiva rojiblanca–, se decidiera continuar– al menos para este encuentro–, con el técnico en el banquillo. Al respeto de esta ratificación, una vez más Tudurí sentenció que a él, personalmente, «jamás me ha venido el presidente a darme un ultimátum de que, o ganamos o me voy fuera. Insisto una vez más, solo sé lo que leo y oigo por la prensa. No sé si el lunes se habló de mí o no, la verdad. ¿Ratificado? Me siento muy tranquilo y repetiré una y mil veces, si no me sintiera capacitado y seguro de sacarlo adelante o no viera el grupo bien, me iría». Sin embargo, «no es el caso; llevamos demasiadas semanas dando vueltas a lo mismo y creo que no es nada positivo para el Mercadal», reflexionaba este martes.