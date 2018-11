Pere Vadell: «Hay que ser más agresivo»

A sus 56 años, el entrenador Pere Vadell vio este viernes por la noche cumplido uno de sus deseos en el mundo del fútbol. Dirigir en Tercera División al CE Mercadal, el club de su pueblo y de sus amores. Vadell, tras las presentaciones y una charla, montó el primer entrenamiento, ya con las vistas puestas a la prematura visita de este sábado por la tarde al Binissalem.



En sus primeras palabras a «Es Diari», Vadell reconocía su felicidad. «La ilusión era tanto mía como de la junta en que fuera. Es el único equipo en Tercera de la Isla y de Es Mercadal; no podía rechazar la propuesta», dijo.

El técnico ‘mercadalenc’ no dudó en admitir que entrenar al Mercadal en Tercera, «era una asignatura pendiente. Ahora lo será salvarlo. Me motiva mucho el reto, en mi casa y con Paco Salord, con el que el 1999 me dio el Regional rojiblanco».