Miquel Sintes sucede a Carlos Juanico en el Jovent Alaior

Disputadas apenas cuatro jornadas del Trofeu Menorca de la Lliga Balear masculina de baloncesto, el CB Jovent d’Alaior ha realizado un sorprendente cambio en el banquillo, en el que por decisión propia, el novel Carlos Juanico, ha dejado de ser el máximo responsable de la primera plantilla ‘alaiorenca’. Juanico deja el cargo por motivos estrictamente personales y en una rápida reacción del Jovent– no se sabe si temporal o definitivamente–, el coordinador de las categorías federadas del club, Miquel Sintes, toma las riendas del sénior masculino. Un cargo que no le es nuevo, ya que lo ha ejercido en varias etapas.

Juanico, antes de acceder al banquillo ‘alaiorenc’, fue entrenador ayudante de Josep Calçapeu y de Pedro Seguí; tras un año en el cadete femenino del CCE Sant Lluís el curso pasado, este verano el Jovent d’Alaior apostó por él, en un nuevo proyecto, con gente joven y de la casa.