Cruce de caminos en Regional

UE Sami y UD Mahón protagonizan este fin de semana en el campo de Sant Martí de Es Mercadal la final de la Copa Regional, el considerado ‘partido del año’ en el espectro futbolístico insular –más si cabe desde que la Tercera División quedó desprovista de derbi menorquín–, y cuyo preámbulo se distingue como un auténtico cruce de caminos entre dos clubes que en tiempos recientes siempre han orbitado en la cumbre del contexto menorquín pero que nunca hasta ahora, en ese tramo temporalmente cercano, han dirimido lucha directa por título alguno.

Si acaso, la semifinal de esta misma competición que les enfrentó en el curso 2016/17, que declinó la Unión en su favor, supone la contienda más aproximada en ese sentido entre dos conjuntos que también, en aquel mismo ejercicio, comparecieron en la jornada final de Liga para ventilar su resolución, título que en el caso igualmente se embolsó la escuadra de Juan Romero.

La cronología nos obliga a retroceder dos decenios para dar con un precedente de idéntica factura, ocurrido en diciembre de 1998 (temporada 98/99) en el campo de Sant Bartomeu de Ferreries. Entonces, fue el Sami, bajo la batuta de Epi Medina, el que proclamó el alirón en Copa (1-0, gol de Gornés) a cuenta del conjunto de San Carlos, a la sazón entrenado por Diego Sintes.

Recorrido

Precisamente, aquella conquista destaca, además de como la única celebrada por el Sami en la competición de Copa (contabilizando el torneo en su versión actual, que cifra su origen en 1986/87), como la cima de lo que reluce como su ciclo más glorioso en su amplio tránsito en la misma. No en vano, los ‘verdes’ de Ciutadella obraron una racha de cuatro finales disputadas de forma consecutiva en el trecho que comprendió de la campaña 96/97 –que perdió en los penaltis con el Menorca– hasta la 99/2000 (Migjorn, también desde los once metros, en 97/98, y Sant Lluís, por 1-0 en 2000, sus otros verdugos). Las derrotas en 2002/03 contra un Ferreries que en ese entonces empezaba a fraguar su estatus de ‘rey de copas’ (3-0) y en 2014/15 contra el Sporting de Mahón (2-2) para abundar en su maldición en la pena máxima de los once metros, culminan el recorrido del Sami como finalista en la Copa para globalizar un título y cinco subcampeonatos.