La Unión arrasa al Atlètic (8-0) y el Sporting derrota al Ferreries (2-0)

El Sporting de Mahón se impuso con justicia al Ferreries en un duelo que los azulados tuvieron que echar mano de dos acciones de estrategia ante la falta de resolución en las numerosas llegadas y situaciones de gol creadas.



El cuadro de Sant Bartomeu, que apenas tuvo argumentos ofensivos, dispuso de su mejor ocasión en un cabezazo de Berto al travesaño con el marcador inicial, también a balón parado, pero no logró manejar la zona ancha ni hacer daño en ataque además de verse superado por las bandas. El vigente campeón tuvo que esperar al final para sellar su primer triunfo en la liga.

La Unión engulle al Atlètic Ciutadella

La Unión este sábado en San Carlos se dio un festín en su estreno liguero –descansó en la primera jornada. Los gualdiazules pasaron por encima del Atlètic Ciutadella que en todo el partido no inquietó a la escuadra mahonesa.



Los bermellones se llevaron ocho goles que no pudieron ser más, si no llega a ser por la intervenciones de su portero. Los locales desde el inicio fueron muy superiores a su rival, y en apenas media hora dejaron el duelo visto para sentencia.