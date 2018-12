El Alaior, líder en solitario de Regional

CD MIGJORN 1

PENYA CIUTADELLA 2

Gran triunfo del Penya Ciutadella ayer en Los Nogales. Los hombres de Lluís Simonet en la segunda parte rayaron a gran nivel y desarbolaron por completo al CD Migjorn. Los visitantes no se descompusieron tras ser castigados por un injusto penalti. Primero hubo falta de Juanfran sobre Biel Medina pero el colegiado no lo apreció así.

Desde el inicio del choque se palpó que los hombres de Santi Orasio no se encontraban cómodos sobre el rectángulo de juego. El Penya tocaba el esférico con criterio, construyendo desde atrás y con paciencia; por la banda de Nacho y Nico especialmente, avisaba a los verdiblancos. Los locales no hallaban su juego y sus llegadas eran escasas. Pasado el cuarto de hora se adelantó el Migjorn; Juanfran anotó desde los once metros. Pudo empatar Edgar pero el Migjorn gozó de dos claras ocasiones para haber sentenciado. Ambas de Juanfran pero Pepe y la madera evitaron los goles del local.

La segunda parte fue un recital de juego del Penya. Edgar anotó el 1-1 y la banda de Nacho y Nico rompió al cuadro local. Tuvo sus ocasiones el Migjorn pero fue Anthony quien anotó el gol del triunfo. Apretaron los locales pero el Penya no se arrugó.

CE ALAIOR 2

CCE SANT LLUÍS 1

El CE Alaior que dirige Pedro Palliser tras su triunfo obtenido ante el Sant Lluís comanda la Liga Regional en solitario. El encuentro fue parejo y los hombres de José Luís Bahamonde tuvieron más el esférico pero las ocasiones más claras fueron para los locales. A los 13 minutos, Viroll anotó el 1-0. Tras la ventaja albinegra en el electrónico, el Sant Lluís monopolizó el control en el centro del campo pero le faltó llegadas claras a la portería de Melià. En los instantes finales del primer tiempo los visitantes lograron las tablas. Zurbano fue el autor del gol.

En la seguna parte los albinegros volvieron a protagonizar las ocasiones más claras, Óscar disputó el balón al meta Javi y anotó el 2-1, tras error del portero. Se fue arriba el Sant Lluís pero su dominio resultó estéril. El Alaior pudo incrementar su renta con un larguero a su favor y un claro penalti por agarrón a Marc que el colegiado no señalizó. Al final 2-1 y el Alaior suma seis de seis.