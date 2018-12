El Mercadal, a por el tren de la Liga

Murense debe ser el punto de inflexión para el Mercadal en un partido que cierra la primera vuelta y 2018. Ganar, además de sumar los tres puntos, permitiría al grupo de Sant Martí observar el panorama desde otro escenario más optimista cara a la segunda vuelta. El futuro del Mercadal en esta temporada puede comenzar a escribirse esta mañana y no tiene que porqué ser necesariamente en tono negativo.

Pere Vadell habla de «partido importante ya que si lo sacamos adelante estaríamos a seis puntos de la zona de salvación y con toda la segunda vuelta por delante». El técnico rojiblanco afirma que «el equipo tiene margen, va mejorando y ha competido ante rivales de entidad. Los últimos resultados y la imagen ofrecida dan confianza al grupo, es el camino» señala.

Sobre la cita ante un rival fuerte en casa donde ha sumado siete de sus ocho puntos, Vadell afirma que «deberemos ser nosotros, imponer nuestro juego y tener personalidad frente a un rival que juega directo y en un escenario en el que el ambiente esperemos que no influya en situaciones que no manejamos». Vadell espera sumar la «primera de las diez victorias que nos hacen falta más algunos empates con las que se pueden lograr la salvación». El Murense de Basilio Moragues, quien sustituyó al cesado Ramón Jiménez, es el menos realizador de la Liga y el que más encaja (9-45). Mantiene el grupo del ascenso en un plantel del ascenso reforzado por Martí Noceras, ex jugador del Sporting Mahonés. Con el concurso más que dudoso de Elliot y algunos ‘tocados’, el Mercadal quiere acabar 2018 con buen sabor de boca y comenzar la remontada en la clasificación.