El futuro del Mercadal pasa por Son Ferriol

Cinco jornadas en positivo enlaza el Mercadal que le han permitido ver desde otro prisma el objetivo de acercarse a la salvación. Esta tarde, frente al Ferriolense, el equipo rojiblanco debe encontrar el indispensable segundo triunfo para seguir alimentando ese objetivo todavía lejano.

El último y merecido punto obtenido, refuerza el trabajo y la confianza del grupo que pretende alargar la dinámica positiva. Hoy en Son Ferriol juegan los dos equipos de la liga doméstica que más igualadas han firmado; 10 los palmesanos por 11 los menorquines. Huele el choque a tablas, resultado que al Mercadal ya no le sirve de mucho si no viene acompañado de victorias.

Sobre el encuentro, Pere Vadell afirma que «jugamos en un campo de buenas dimensiones y ante un equipo que maneja bien el balón. Vamos con la idea de dar continuidad a la línea positiva, ganar supondría hacer muy bueno el punto obtenido ante el Mallorca». Es un duelo marcado en el calendario del Mercadal «no pensamos más allá de este partido» señala el técnico quien afirma que «hay que seguir en el camino logrado hasta ahora, ser duros en defensa donde hemos mejorado mucho y ello ha dado confianza al equipo, serios y aprovechar las ocasiones que tengamos».

El conjunto mallorquín anda en una posición relativamente tranquila, con ocho puntos de margen sobre el Son Cladera que marca la línea del descenso. Al respecto, el preparador de Es Mercadal señala que «prefiero encontrar un rival así, que no esté necesitado». Como ya informó este diario, Robert Pulido, por un esguince en el tobillo de su pie izquierdo y Rubén Carreras, por motivos laborales, no serán de la partida.

Ferriolense

El equipo que prepara el ex jugador ‘Tato’ García no se encuentra cómodo cuando juega al amparo de su hogar donde solo ha sumado 14 de los 34 puntos que atesora y no vence desde el pasado 24 de noviembre cuando se impuso al Manacor por 1-0. Un rival que mezcla mucha juventud con nombres notables en el panorama futbolístico balear como Lucas Pou (39 años); Miguel Ángel Bazán, Nando o Javito. A ellos se unen los hermanos Alberto y Carlos Castell, Álex Pons, Toni López o Marcos Fernández como hombres con peligro cara a meta. Una escuadra con problemas también cara al gol ya que solo ha marcado 23, de los menos realizadores de la competición, pero que ha sabido rentabilizar muy bien.