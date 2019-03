El mejor Mercadal del curso recibe al líder de Tercera con sed de triunfo

El Mercadal se está ganando el derecho a soñar. Con diez puntos consecutivos, la escuadra rojiblanca se aferra a sus posibilidades de pelear por una salvación que se antojaba imposible tras las duras derrotas sufridas en Sant Martí frente a Felanitx y Platges de Calvià a mediados de enero. L

a realidad habla ahora de mayores opciones, dentro de la dificultad, y máxime cuando conservar la categoría podría darse con una puntuación más baja que en otras campañas. Con doce finales por delante, la empresa sigue siendo mayúscula y ahora el nuevo reto es el líder, la Peña Deportiva, al que el Mercadal intentará echarle el lazo antes de pasar por la preceptiva jornada de descanso.

El duelo de hoy no es el más indicado para que continúe la progresión pero en fútbol y en algunas, aunque contadas ocasiones, dos más dos no son cuatro. No hay fórmula mágica para detener a la Peña Deportiva, mucho trabajo, acierto y fortuna es la receta para sorprender al gigante. El Mercadal se encomendará a la puesta en escena de sus últimas apariciones. «Enfocamos el partido como hemos venido haciendo hasta ahora, hay que intentar competir, competir y competir y ver si somos capaces de obtener un buen resultado ante un equipo que le saca ocho puntos al Mallorca B. Un adversario de categoría superior por plantilla y presupuesto» asevera Pere Vadell.