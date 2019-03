Acento menorquín en el Nacional de Sordos de fútbol

Josep Alzina (Ciutadella, 31 años ), ex jugador del Atlètic Ciutadella, Penya y Norteño , tras haber dejado la práctica del fútbol a los 29 años, regresa este fin de semana a los terrenos de juego, aunque en una competición nueva para el menorquín. Alzina, que dejó la Regional Preferente cansado y por falta de tiempo , ha fichado por el CD Sordos de Granada y este fin de semana jugará con su nuevo equipo el Campeonato de España de Fútbol para Sordos, en el Centro Deportivo Los Mares de Sevilla.

Para Alzina será su primer Nacional para Sordos, tras realizar en su día una prueba en un amistoso con el Sordos. "En una reunión para sordos en Palma de Mallorca conocí a Antonio Lara y me propuso hacer una prueba con ellos, ya que él es jugador", explica a Es Diari Alzina, quien "sabía que habia fútbol para sordos pero de este equipo no sabia nada hasta que me propusieron jugar". Único menorquín del Campeonato de España, en principio mi posición será de delantero centro, dependiendo del entrenador.

Este campeonato nacional lo forman cuatro equipos y los de Joan Alzina juegan este sábado por la tarde las semifinales ante el CD Sordos de Huelva. "Llevan muchos años consecutivos siendo campeones y, en nuestro caso, el Granada se ha reforzado con fichajes para intentar desbancarlo. Intentaremos ser campeones pero será muy difícil", asegura el ciutadellenc, de camino a Andalucía.

Un Alzina encantado de volver a competir y de hacerlo para dar nombre y lustre al colectivo de sordos. "Me gusta el fútbol y esta era una oportunidad bonita de hacer algo diferente", señala el insular quien, en caso de erigirse campeones de España, el próximo año participarían en el torneo Internacional de fútbol para sordos, un deporte cuyo "todo el funcionamiento y el reglamento es el mismo que para el fútbol. El único detalle diferente es que el árbitro principal también lleva un banderín en la mano para levantarlo cuando señala alguna infracción", cierra Alzina .