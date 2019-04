Empieza la cuenta atrás para convertir al Bernabéu en un «icono vanguardista y universal»

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presentaron este martes la reforma del estadio Santiago Bernabéu, «la definitiva cuenta atrás» para que el estadio madridista se convierta en «un icono vanguardista y universal».

«Este es un momento que debemos recordar por su trascendencia y que supone el definitivo inicio de la cuenta atrás para esta innovación arquitectónica que convertirá al Santiago Bernabéu es un icono vanguardista y universal. Este es uno de los grandes proyectos de futuro del Real Madrid y también para la ciudad», expresó Pérez en el acto celebrado en el Palco de Honor del estadio.

Las obras, que Florentino Pérez espera que se «inicien lo antes posible» una vez acabada la temporada, tendrían un coste previsto de 525 millones y una duración de tres años y medio, según anunció el empresario el pasado 23 de septiembre cuando la Asamblea de Socios aprobó el proyecto que llevará a cabo GMP/L35/RIBAS.

Este contaría esencialmente con una nueva cubierta retráctil de 15 metros, cuya apertura y cierre se realizaría en 15 minutos, «una nueva imagen vanguardista» por la envoltura de acero a su alrededor donde se podrán proyectar imágenes, un videomarcador de 360º y nuevas superficies laterales en Paseo de la Castellana y Padre Damián. En el interior del estadio se crearían nuevos espacios de restauración y ocio para los aficionados.

Además, obligará a la modificación del entorno urbanístico de la zona con un nuevo espacio en el Paseo de la Castellana, con una nueva gran plaza central de más de 20.000 metros cuadrados, la peatonalización de la calle Rafael Salgado y una nueva plaza en la esquina de la calle Padre Damián de 5.500. «Se mejorará todo el entorno en una actuación que se extenderá a lo largo de 66.000 metros cuadrados», advirtió el dirigente.

Este ha sido el gran 'caballo de batalla' para conseguir el permiso para acometer la reforma. «En 2009 iniciamos un camino largo que no ha sido fácil», reconoció Florentino Pérez en referencia a cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló en febrero de 2015 este planteamiento.

«No nos amilanamos y trabajamos conjuntamente con el Ayuntamiento y con Manuel Carmena para resolver los aspectos y hacer viable el proyecto», apuntó el presidente madridista. «Quiero dar las gracias a Manuela Carmena y al enorme trabajo de tu equipo de gobierno, en especial a José Manuel Calvo (delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible), que ha sido fundamental para este proyecto», agradeció.

«QUEREMOS EMPEZAR LO ANTES POSIBLE CON LAS OBRAS»

«Estamos en el proceso de análisis de la licitación de obras y la semana que viene firmaremos el contrato de adjudicación de las obras para empezar lo antes posible con ellas», añadió el mandatario, que detalló que «en breve comenzarán las primeras actuaciones para la mejorar del entorno urbano».

Florentino Pérez apuntó que uno de sus retos prioritarios en la reforma de este estadio y la nueva Ciudad Real Madrid, en los cuales han invertido hasta el momento «500 millones». «Tenemos que buscar la excelencia y los que tenemos la responsabilidad de gestionar debemos tener la visión de futuro que la realidad nos exige y reformar de forma profunda nuestro estadio para que sea referencia del siglo XXI», señaló en su discurso.

El nuevo Santiago Bernabéu se convertirá «en pieza clave para el Real Madrid del futuro pero también para la ciudad de Madrid». «Situado en el corazón de la ciudad será el mejor del mundo, el más moderno, confortable y seguro», agregó el empresario, que citó las «dos nuevas torres en Castellana, dos nuevas rampas, nuevos ascensores y más puertas de entrada para que el tránsito sea más seguro», además de que se eliminarán las barreras arquitectónicas y habrá «1.000 nuevas localidades para personas con capacidades diferentes».

«También habrá una transformación en su interior espectacular para disfrutar de nuevas ofertas de ocio, el actual museo será más impresionante, habrá uno nuevo interactivo y la experiencia del tour con un nuevo panorámico para que sea uno de los nuevos atractivos para el turismo. Será un nuevo y espectacular estadio, con la gran oportunidad de convertirlo en una gran plataforma tecnológica para los aficionados y que será el gran estadio digital del futuro», subrayó.

El presidente del Real Madrid volvió a reiterar que esta reforma «se financiará con sus propios ingresos». «Conllevará una importante mejora para el club y le permitirá seguir siendo competitivo en un escenario internacional cada vez mas difícil», puntualizó.

«Querida alcaldesa, quiero que sepas que es un honor para este club llevar el nombre de Madrid por todos los rincones del mundo. No olvidamos, y no olvidaremos nunca, que esta ciudad está presente en el alma de nuestro club porque aquí es donde nacimos. Un club de la ciudad de Madrid que además hoy es universal y no tiene fronteras», concluyó Florentino Pérez.