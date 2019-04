El Mercadal encaja de nuevo un duro golpe en el descuento (2-1)

SÓLLER 2

CE MERCADAL 1

El CE Mercadal, en su desplazamiento en el feudo del Sóller, regresó de vacío. De nuevo se repitió la historia. Los hombres de Pere Vadell encajaron el segundo gol en la última jugada del choque y el Manacor, que marca la salvación, se distancia a diez puntos del conjunto menorquín. Justo antes del segundo gol de los hombres de Alejandro López, el central rojiblanco, José Enrich, tuvo el triunfo. Su remate tras un saque de esquina fue salvado por la defensa local sobre la línea de gol.

El encuentro arrancó con el Mercadal muy bien plantado sobre el rectángulo de juego. El ‘once’ rojiblanco llevaba el peso del encuentro e intentaba acercarse a la meta rival en busca de adelantarse en el marcador. El Sóller contrarrestaba el empuje visitante replegándose bien y en el contragolpe lograba adelantarse en el marcador. El autor del tanto mallorquín fue Aitor. Tardó apenas tres minutos la reacción del cuadro de Pere Vadell. El zaguero mallorquín Petricorena, cuando el esférico se colaba en su portería, lo interceptó con la mano y el colegiado decretó la clara pena máxima. El lateral ‘solleric’ vio la tarjeta roja directa; era el minuto 28 y al Mercadal se le ponía todo a su favor.

El penalti lo lanzó José Enrich empatando el duelo (1-1). A partir de aquí se incrementó aún más el dominio del conjunto menorquín. Los locales aún se replegaron más y todo lo fiaban en poder sorprender a los rojiblancos en un contragolpe. Se llegó al intermendio con el empate.

En la segunda parte el Mercadal incrementó aún más su dominio y su presencia ofensiva pero de nuevo le faltó poder definir el duelo. El técnico Pere Vadell movió el banquillo. Entró Elliot Galán por Eric Barber, para aún dar más fuerza al ataque visitante por banda. El Sóller aguantaba bien el empuje de los rojiblancos y tuvo alguna llegada al contragolpe pero no lograba inquietar la portería defendida por Jandro Pozo. El Mercadal, a parte de hacer daño al conjunto mallorquín por banda, también creaba incertidumbre en jugadas de estratégia. Cada saque de esquina que forzaba a su favor era rematado por los hombres de Pere Vadell. El empate no bastaba a los menorquines y en el tramo final el Mercadal estaba lanzado al ataque. La delantera formada por Marc, Guillem y Rubén, bien secundados por Elliot, no conseguían sin embargo culminar con éxito sus llegadas.

El conjunto de Es Mercadal logró forzar a su favor hasta tres saques de esquina y los tres fueron rematados con peligro por José Enrich. En el tercero, el remate del central de Ciutadella fue salvado sobre la línea de gol por la zaga del conjunto mallorquín. En la siguiente acción llegó el duro mazazo para el conjunto visitante. Los locales forzaron una falta sobre la frontal del área que fue totalmente determinante para el desenlace final del encuentro. La ejecutó el central Latorre, que superó la estirada del guardameta Pozo, logrando el definitivo 2-1 para los hombres de Alejandro López. No hubo tiempo para más y el Mercadal encajó una dolorosa derrota en el último suspiro del duelo.

En la próxima jornada del cojunto mercadalenc visitará el domingo Sant Martí el Binissalem. Será otra final para los hombres de Vadell para seguir con vida en la Tercera División. Un triunfo ante el conjunto mallorquín podría acercar al conjunto rojiblanco a la cuarta plaza por la cola, que en caso de que un conjunto del Grupo XI consiguiera el ascenso a la Segunda División B, otorgaría la salvación a los hombres de Vadell, en caso de poder atraparla.