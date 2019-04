Poblense, duro escollo para el Mercadal que aún cree en la salvación

Ahora sí, desde hoy y a falta de tan solo cuatro partidos para acabar la Tercera División, llega la hora de la verdad para el CE Mercadal, que este día 1 festivo visita al potente Poblense, el sábado recibirá al San Rafel y en la penúltima jornada– antes de recibir al Murense–, visitará al Ibiza. Los de Pere Vadell juegan hoy sin prácticamente margen de error en Sa Pobla ante un equipo del goleador menorquín Aitor Pons que se juega sellar su ingreso matemático en Play off. El Mercadal viaja sabedor de la dificultad del rival pero con la moral alta tras haber superado al Esporles (3-2 ).

Uno de los antiguos ya del equipo, Izan Canet, exclamaba ayer que «mientras haya opciones lo vamos a dar todo para que el Mercadal se quede en la categoría y estamos convencidos que si hacemos las cosas como sabemos hacer en este tramo final de liga nos salvaremos». Una odisea que arranca hoy en Sa Pobla, «donde solo pensamos en la victoria frente el Poblense. No nos sirve la derrota si queremos llegar el último partido con opciones y somos concientes de la entidad del rival que nos enfrentamos, un ‘equipazo’. Pero se puede ganar y vamos con la idea de ganar y darlo todo», avisaba el ciutadellenc.

Izan y compañía saben que la permanencia «pasa por estos diez días intensos que nos esperan para llegar contra el Murense en casa con opciones para salvarnos», asegurando que «no me preocupa para nada la ansiedad ni el miedo porque tenemos jugadores con mucha experiencia y calidad de sobra para afrontar estos partidos», exclamaba. «Tenemos un punto a favor porque tenemos la experiencia estos dos últimos años, que también nos salvamos en los últimos partidos». E insiste Izan en que mientras haya opciones para llegar a quinta plaza, «lucharemos por eso y lo que no tenemos que quedar es el tercero de la cola; éste está claro que baja sí o sí. Si quedamos los cuartos de abajo, esperar que alguno suba, que no tengo ninguna duda que alguno de arriba subirá a Segunda B», vaticina.