El Dosa acecha la Liga juvenil

Cambio inesperado en el liderato en una jornada en la que el Dosa fue el gran beneficiado. El colectivo de Ciutadella sumó tres puntos muy importantes que además suponían distanciar a otro candidato al campeonato como la Unión y se colocaba líder tras el tiro en el pie que se disparó el Alaior al perder en casa frente al Ferreries. A falta de dos jornadas para el final, el conjunto de Pepe Pons depende de sí mismo y podría lograr el título y el consiguiente ascenso a la Liga Nacional Juvenil mañana si vence precisamente en Ferreries y el Alaior pierde con el Atlético Villacarlos. Caso de que ambos candidatos empaten o saquen adelante sus respectivos compromisos, el torneo se dilucidará en la última jornada en la que Dosa y Alaior se medirán en suelo ciutadellenc.

CE Alaior - CE Ferreries

Bombazo del Ferreries en Los Pinos para derrotar al Alaior que, además de no sumar los tres puntos, perdió el liderato. El conjunto azulgrana planteó su partido, tapando espacios y buscando el contragolpe para sorprender los albinegros que no ofrecieron su mejor versión. El encuentro se movió en el ecuador del segundo tiempo con el gol de Marcos Marín (66’) para los de Antonio Martínez que ampliaron la sorpresa gracias a Guillem Marqués once minutos más tarde. Miquel Carreras daba esperanzas al grupo de Felipe Gornés (82’) pero el Alaior, espeso en el partido, no logró, cuando menos, salvar un punto.

Dosa - UD Mahón

Triunfo de valor doble del Dosa que aparta de la pelea por el título a un rival directo como la Unión y se coloca al frente de la tabla dependiendo de sí mismo. El equipo de Pepe Pons, que fue expulsado en la segunda parte, se llevó una victoria que puede valer la Liga con el gol de Gerard Torres al transformar un penalti (69’).

Penya Ciutadella - CD Menorca

El Menorca rompió la racha de cinco derrotas consecutivas para volver a la senda del triunfo venciendo al Penya Ciutadella por 0-2 y ganar un puesto en la tabla. Fernando Rivero puso el partido de cara para los de Víctor Finestres a los siete minutos de juego. En la recta final, Francesc Fullana sentenció al conjunto gualdiazul.

CE Mercadal - At Villacarlos

Tercera victoria para el Mercadal, la primera ante un equipo puntero como el Atlético Villacarlos. Los pupilos de Adriano García encaminaron el encuentro a caballo entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda con el doblete de Ismael González, máximo realizador rojiblanco junto a Luis Mijallo. El cuadro de Chema Mamajón se metió en el choque con el tanto Jair Mina (75’) pero no le alcanzó para empatar. En partido pendiente y jugado este miércoles, el Sant Lluís venció al Mercadal por 0-1 con el gol de Joaquim Coloma.