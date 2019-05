Robert Pulido: «La primera vuelta nos condenó»

Pasadas más de 48 horas y todavía con un encuentro por disputar este próximo domingo en el Municipal de Sant Martí y frente al colista y también descendido Murense, en el CE Mercadal todavía se lamentan por la pérdida de la categoría en Tercera División, tras once temporadas ininterrumpidas en la categoría nacional y con el título de la Copa Federación del año 2014-15 y el Play off de ascenso a Segunda División B en las mentes de toda la familia rojiblanca. No pudo ser y el cuadro de Pere Vadell acabó pagando una pésima primera parte del campeonato, yendo todo el curso a remolque y fallando también en momentos puntuales y ante rivales directos.

Los mercadalencs digieren todavía el varapalo sufrido este pasado sábado en el feudo del Ibiza, donde estaban obligados a vencer para llegar a la última jornada con vida. Finalmente, la derrota por la mínima enviaba al Mercadal a Regional –salvo que entre ascensos y renuncias pueda ‘recatar’ la plaza, lo que es improbable. «Pese a que ya han pasado un par de días me siento muy triste por el descenso y seguro que lo tendremos muchos días en nuestras cabezas». Estas fueron las primeras palabras ayer del gran capitán del CE Mercadal, Robert Pulido, una vez consumado el descenso a la Regional Preferente. En declaraciones a «Es Diari», el centrocampista todavía digiere la mala noticia del sábado, tras no poder vencer en el feudo del Ibiza. «Me sabe muy mal– a mi y a todo el equipo– porque han sido nueve meses de mucho trabajo semanal y no gusta finalizar así, ni por el equipo ni por la afición y la directiva». El capitán, después de recurrir la frase tópìca de «el fútbol es así»,