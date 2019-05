La Unión arranca el trayecto hacia Tercera

La Unión inicia este sábado frente a la UD Son Verí (17.30 horas) el trayecto que puede llevarle al gran objetivo que persigue desde hace tres temporadas, el ascenso a Tercera División.

«Sin nervios y con muchas ganas e ilusión de que llegue el encuentro» como asevera Juan Romero, la escuadra unionista encara el primer duelo frente al equipo de Gabi Llull con la intención de «intentar ganar, hacer nuestro fútbol y no perder nuestra personalidad, ni allí ni aquí. No hay que hacer cosas que se salgan de la línea marcada a lo largo del año» señala el técnico quien cuestionado por la eliminatoria afirma que «cualquier resultado que se obtenga, para bien o para mal, no certifica nada pues quedará la vuelta».

Cara al primer asalto frente al equipo mallorquín, Romero apunta que «la concentración será muy importante, habrá que estar atentos a las acciones importantes del partido, ellos tienen jugadores que en un momento pueden decidir».