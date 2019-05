Competición desestima la petición de la Unión de aplazar la segunda ronda

El Comité de Competición Regional de la Federació Balear de fútbol (FFIB) ha desestimado la solicitud cautelar solicitada por la UD Mahón de aplazar o postergar la jornada de este fin de semana de la fase de ascenso a Tercera División. El texto remitido al club mahonés considera que “no a lugar la solicitud”, puesto que “no queda acreditado uno de los requisitos fundamentales para solicitar tal medida como es la apariencia de buen derecho”, y refiere también a que “no se le causa ningún perjuicio al reclamante la medida, puesto que no origina ningún gasto ni perjuicio de difícil reparación...”.

Ante esta negativa, los servicios jurídicos de la UD Mahón exponen su “malestar”, no solo por la misma, sino en tanto que esta se ha remitido sin haberse todavía pronunciado en relación al fallo. “La denuncia la enviamos el lunes y aún no hay respuesta, y la petición para aplazar la jornada es de este miércoles y ya han dicho que no… esto no es de recibo”, abunda el abogado del club mahonés en esa línea.

Por otra parte, el fallo del juez único de competición en relación a la denuncia del club debe conocerse en breve.