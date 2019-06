Nan Moll se desvincula del Barça de mutuo acuerdo

El entrenador de Ciutadella, Nan Moll, ya es historia en el FC Barcelona y en la Barça Academy de Fukuoka, en Japón, en la que ha sido el director técnico. Así lo confirmaba ayer a «Es Diari» el ex entrenador del CE Mercadal: «Me ha tocado tomar una decisión muy difícil pero siempre he confiado en lo que me dice el corazón y llego la hora. De mutuo acuerdo con la Barça Academy hemos decidido finalizar mi etapa en el FC Barcelona después de tres años de inolvidables experiencias vividas que me han hecho mejor persona y mejor profesional en el mundo del fútbol», relataba Moll.

Triste y al mismo tiempo seguro de su decisión, el preparador manifestaba que han sido tres años «de aprendizajes constantes, los cuales me han llevado a ser quien soy a día de hoy. Lo fácil y lo normal habría sido quedarme en Japón y seguir vinculado al Barça pero soy ambicioso y creo que estoy preparado para dar el salto al fútbol profesional y poner en práctica todos mis conocimientos», exclamaba, viendo como, después de muchos años de formación y experiencia tanto a nivel nacional como internacional, «ha llegado el momento de dar un paso más a nivel profesional». Y es por este motivo que, a partir de ahora Nan Moll, «desde la humildad, el esfuerzo, la ambición, el respeto y el trabajo, trabajaré constantemente para generar oportunidades que me permitan seguir creciendo a través de este maravilloso deporte que es el fútbol. Porque desde la pasión y el amor que tengo por este deporte no entiendo una vida sin nuevos y apasionados retos que me permitan lograr mi sueño y estoy dispuesto a seguir trabajando duro como hasta ahora para lograrlo», aseveraba ambicioso.

«En busca de nuevos proyectos», Moll zanjaba asegurando que estará «eternamente agradecido al FC Barcelona por confiar en mi durante estos tres maravillosos años en los cuales he podido representar al Club por todo el mundo, hasta llegar al punto más alto de poder dirigir la Barça Academy de Fukuoka en Japón». Sin lugar a dudas, «una oportunidad y un reto en mayúsculas la de poder dirigir la Academia de uno de los mejores clubs del planeta».