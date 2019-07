Xavi Sintes ya trabaja a las órdenes de Raúl

El futbolista menorquín Xavi Sintes Egea vive sus primeros días como jugador del Real Madrid Castilla que este pasado martes comenzó la pretemporada en la Ciudad Real Madrid a las órdenes del legendario ‘7’ madridista, Raúl González Blanco.

El jugador de Llucmaçanes fue fichado por el conjunto blanco a finales de enero junto a su compañero Pablo Ramón y terminó la temporada como cedido en el Mallorca, club de procedencia y al que llegó en 2016 en edad cadete tras pertenecer al Atlético Villacarlos. El mediocentro menorquín, internacional sub 16, sub 17 y sub 18 con España, arrancó las sesiones de entrenamiento junto a 23 futbolistas más después de pasar el lunes los pertinentes reconocimientos médicos y recibir el mismo martes la visita de Ramón Martínez, director de fútbol para la cantera.

El Castilla, que militará en el Grupo I de la Segunda División B, tiene previsto disputar ocho encuentros amistosos: Gimnástica Segoviana, Mirandés, Pontevedra, Alcorcón, Tenerife, Cultural Leonesa y Burgos.

Raúl, asiduo de Menorca, debuta al frente del filial blanco después de entrenar en la pasada temporada al cadete B y al juvenil B con un proyecto en busca del ascenso a Segunda División, categoría que perdió en la campaña 2013-14. El técnico no cuenta ahora con el japonés Takefusa Kubo, que está con la primera plantilla en Montreal, ni con el brasileño Rodrygo Goes. El Castilla comenzará la Liga frente a Las Rozas, rival que privó al Mallorca B del ascenso a Segunda B.