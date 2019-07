España convoca al menorquín Xavi Sintes

El futbolista menorquín Xavi Sintes ha sido convocado por España sub 20 para participar en el COTIF, el Torneo Internacional de L’Alcúdia (Valencia) para selecciones nacionales que se celebrará del 28 de julio al 8 de agosto y que cumplirá su 36 edición.

El seleccionador nacional, David Gordo ha incluido al futbolista del Real Madrid en la lista de seleccionados para un torneo que pasa por ser el mejor del mundo en su categoría. Junto al de Llucmaçanes, que inició este martes la pretemporada a las órdenes de Raúl González Blanco, estará su compañero Pablo Ramón que también fichó por el conjunto blanco procedente del Mallorca. España se medirá a Rusia, Argentina, Bahrain y Mauritania. Sintes ya ha sido internacional con el combinado nacional en las categorías sub 16, sub 17 y sub 18.

Figuras

Por el torneo han pasado grandes jugadores casos de Sergio Busquets, Jordi Alba, Isco, Casillas, Carlos Soler, Paco Alcácer, James Rodríguez, Dani Alves, Kaka, Cafu, Pablo Aimar, Viktor Onopko, Raúl González, Mendieta, Guti o Víctor Valdés entre otros. También las internacionales españolas Jenni Hermoso, Sandra Paños, Mariona Caldentey, Virginia Torrecillas, Alexia Putellas, Irene Paredes o Mari Paz Vilas.