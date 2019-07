El ferrerienc Llorenç Enrich, nuevo ‘míster’ del Constància

Quien fuera el entrenador del Santa Catalina de Tercera División, el ferrerienc residente en Mallorca, Llorenç Enrich, se hará cargo del Constància de la Liga Nacional Juvenil esta temporada; precisamente, el primer rival del CE Alaior en su debut en la categoría. Enrich confirmó ayer a este diario su nuevo cargo, después que en diciembre del 2017 dimitiese en el Santa Catalina.

El ferrerienc el año pasado ya se incorporó al juvenil B del Constància, aunque con el Liga Nacional en mente de cara al futuro. Y este año el entrenador que había no podía continuar, se lo propusieron «y no me lo pensé», dice Enrich, viendo una liga «muy atractiva de cara a los entrenadores porque hay un componente competitivo muy elevado y los jugadores tienen mucha ilusión por jugarla».