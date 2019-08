El fútbol se moderniza

Desde el pasado mes de junio, el fútbol mundial tiene nuevas normas, directrices que afectan directamente al juego y que ya se han utilizado en los partidos preliminares de las competiciones europeas, los torneos UEFA, el Mundial Femenino o la Copa América. En Menorca, los cambios que conlleva esta normativa, se apreciarán desde principios del mes de septiembre, cuando empiecen las competiciones oficiales de los clubs isleños.

La publicación que realizó la International Footbal Association Board (IFAB) y por la que se rigen todas las competiciones incluye cambios en diferentes aspectos sancionables durante el juego o la novedad del lugar del campo por el que deben salir los jugadores sustituidos en relación a la normativa anterior.

Las reglas prevén agilizar el juego en algunos caso y no cortar las jugadas cuando no es necesario. También elimina la arbitrariedad de tener que decidir cuándo la acción con la mano de un atacante en el área es intencionada o no. A partir de ahora, no se concederá ningún gol que toque la mano de un atacante, como tampoco subirá al marcador si el que introduce el balón en la portería es el árbitro o algún miembro del cuerpo arbitral.