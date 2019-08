Cuadra Fernández, un árbitro de Primera en Es Mercadal

Guillermo Cuadra Fernández (Madrid, 1984) es árbitro de Primera división colegiado en Balears. Además, a partir del 1 de enero, será también árbitro internacional, el segundo que da la comunidad autónoma después de Toni Rigo en los años 70.

Ayer, en las tertulias de verano de Es Mercadal, se convirtió en el primer árbitro en participar en esta tradicional cita estival que ya ha contado con numerosos deportistas. Guillermo ofreció una charla titulada ‘La persona detrás del deportista’.

Guillermo Cuadra es un deportista, aunque su función sea la de dirigir el juego. Licenciado en INEF y profesor de instituto hasta que llegó a Primera, cuando lo tuvo que dejar «porque no hay tiempo y tienes que dedicarte en exclusiva al arbitraje». Llegó al arbitraje «por amistades. Un amigo me comentó que se había metido a árbitro cuando estábamos en la universidad y como se puede compaginar porque vas a clase de lunes a viernes y el arbitraje en fútbol base suele ser sábados y algún domingo, me metí desde bien joven. ¡Y al principio no sabía ni que pagaban, me enteré después!».