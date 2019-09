Regional: El Sami doblega al Penya y el Alaior remonta ante el Sporting

Sami 3 - Penya Ciutadella 0

El Sami sigue dando pasos firmes en su afán de conseguir una de las dos plazas que dan derecho a disputar las semifinales. Los locales superaron en el derbi de ‘Ponent’ al Penya Ciutadella por 3-0.

Con este resultado los hombres de Lluís Simonet dan un claro paso atrás en su lucha por quedar entre los dos primeros del grupo.

El Sami sentenció a su rival en la segunda parte y los visitantes, ya con el 2-0 en su contra, vieron como eran expulsados por doble amarilla Pol y el meta Fabián.

El primer gol fue obra de Nacho en el 55. Lo intentó el Penya, pero en un saque de esquina Joan anotó el 2-0. Una rápida contra local fue culminada por Barber que sirvió para conseguir el definitivo 3-0.

Alaior 4 - Sporting 3

Un penalti transformado por Eric en los instantes finales sirvió para que el Alaior derrotara al Sporting este sábado en Los Pinos.

Los visitantes encajaron de esta forma su primera derrota en la Copa, mientras que los locales siguen como invictos junto al Sami en el grupo. Empezó el Sporting siendo protagonista, y el portero local Melià detuvo una pena máxima a Alfonso.

Siguieron los visitantes apretando, y Alfonso con un doblete logró poner 0-2 a su equipo. Reaccionó el Alaior y Viroll redujo distancias. De nuevo golpeó Luís por parte sportinguista, pero al filo del descanso, Gázquez anotó el 2-3.

En la seguda parte Eric logró las tablas. Los últimos instantes del choque fueron intensos y no exentos de polémica. En el minuto 89, desde los once metros logró el 4-3. No se rindió el Sporting y en el tiempo extra llegó la polémica. En un lanzamiento de falta a favor de los visitantes, fue rematado al fondo de la red, pero el colegiado antes de rematar el jugador mahonés decretó el final.