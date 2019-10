Las futbolistas de Primera irán a la huelga

Las futbolistas de la Primera Iberdrola española irán a la huelga los próximos 16 y 17 de noviembre, después de terminar sin acuerdo el acto de conciliación entre patronal y sindicatos celebrado este lunes en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid.

Los tres sindicatos presentes en la mesa negociadora del primer convenio colectivo del fútbol femenino español –AFE, UGT y Futbolistas ON-, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y las tres entidades no asociadas a la misma –Athletic Club, Barcelona y Tacón- estaban citados este lunes en el SIMA, para intentar alcanzar un acuerdo que no fue posible tras horas de reunión.

El paro, en señal de protesta ante la falta de acuerdo en la negociación del Convenio Colectivo, el primero del fútbol femenino español que todavía no tiene, se llevará a cabo en la novena jornada de la Primera Iberdrola, tras el parón por compromisos internacionales.

La gerenta del sindicato Futbolistas.ON, Tamara Ramos, asegura que la ACFF «no ofreció nada para negociar» y anunció: «Vamos a firmar ahora mismo la convocatoria de huelga para la jornada número nueve”.

Por su parte, Rubén Alcaíno, presidente de la ACFF y directivo del Zaragoza Femenino, aseguró que “la evolución del fútbol femenino es notable” por lo que “no entiende” la razón de las peticiones en este momento. “Se quiere que la profesionalización llegue en los próximos años pero no se puede olvidar que por encima de la Liga del fútbol femenino, la ACB, la Segunda División masculina son las que estarían por encima en condiciones salariales de cualquier otra disciplina masculina o femenina”.

“Hemos sido los primeros en apostar por el fútbol femenino mucho antes de la llegada de muchos sindicatos. Primero las jugadoras, después los clubes, por lo que no entendemos esa subida exponencial inasumible para muchos de los clubes”, afirmó.

Sin embargo, para Tamara Ramos la oferta del sindicato de futbolistas de rebajar a un 75% sus peticiones es “una línea roja” que no pueden cruzar, razón por la que se mantienen en la decisión de convocar la huelga pues “no cumplir con esta convocatoria de huelga sería una traición a las futbolistas”.

Para Juanjo Martínez, presidente de Futbolistas ON, “los hombres no tienen esa parcialidad”, algo que “no se puede permitir para la élite del futbol femenino de Primera División que esté a media jornada”.

“Hemos intentado todo y más para llegar a una posible solución, si la ACFF no dan pasos para ello tenemos que dar toda la fuerza posible a las jugadoras que nos están pidiendo una medida que permita firmar el convenio”, añadió.

La parte sindical “pide 16.000 euros al 75%, lo que corresponde a 12.000 euros, mientras que la asociación ofrece 16.000 al 50% mínimo, que corresponde a 8.000 euros” aseguró a EFE Rubén Alcaino.

Siendo así, a pesar de que en ningún club todas las jugadoras están con el mínimo, la jugadora que menos ganaría en la Primera División recibiría 8.000 euros en la propuesta de la ACFF y 12.000 euros según el sindicato.