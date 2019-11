Una efeméride agridulce

En el minuto 78 del Levante-Eibar de la jornada 29 de LaLiga 2018-19 marcó el gol del empate Sergi Enrich. Lo hizo solo ante la portería de Aitor Fernández al recibir un gran pase de Orellana; era un 31 de marzo de 2019 y desde entonces el delantero de Ciutadella de la SD Eibar no ha vuelto a ver portería en partido oficial de Primera División. «Son rachas. Kike llevaba no sé cuánto tiempo sin marcar y ahora ha hecho dos partidazos y lleva dos goles», decía estos pasados días en el diario 'As' el menorquín, que resta importancia al hecho de que aún no haya marcado en lo que se lleva de campeonato. Hecho agravado además ya que en el primer partido de pretemporada el ciutadellenc se lesionaba de la rodilla y a mediados de septiembre sufría una lesión muscular en el sóleo, que le apartó prácticamente un mes de los terrenos de juego.

Desde que se estrenara en Primera, este es el arranque con la pólvora más mojada para Enrich, que suma siete meses sin ver puerta, un hecho que, sin embargo, no preocupa en absoluto, ni al jugador ni al cuerpo técnico vasco. Enrich sigue a la espera de romper esta mala dinámica, confiando en que el próximo sábado día 23, frente al Alavés, sea su turno.