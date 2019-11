El Villacarlos cae goleado en Girona (4-0)

GIRONA FC 4

AT VILLACARLOS 0

El Atlético Villacarlos fue derrotado claramente por el Girona CF en un encuentro marcado por los errores defensivos del cuadro que dirige Lluís Vidal. Era un duelo vital para ambos conjuntos al ser los dos rivales directos por la salvación tras alcanzarse el tramo inicial de la competición, en una zona baja muy comprimida.

De ello pareció ser más consciente el conjunto catalán, que en el minuto tres del encuentro ya se había adelantado en el marcador. Fue en un saque de esquina cuando Ilyas se adelantó a la zaga menorquina para establecer el 1-0. El tanto encajado dejó muy tocado al colectivo visitante. El Atlético Villacarlos se plantó bien sobre el rectángulo de juego a pesar de haber encajado tan pronto el citado tanto pero no lograba crear ninguna ocasión reseñable. Ambos equipos se jugaban mucho en el envite y las defensas superaban a los intentos de los hombres de vanguardia de cada conjunto y el ataque fluido brilló por su ausencia.

Justo antes de llegar al descanso iba a llegar el mazazo para los pupilos de Lluís Vidal. De nuevo en otro saque de esquina, un grave despiste defensivo de los amarillos habilitó al zaguero Manel establecer el 2-0. Con la diferencia de dos goles para los de Girona se llegaba al intermedio y el Atlético Villacarlos tenía ante sí un reto mayúsculo.

Sin reacción

La reacción del cuadro de Es Castell no llegó y el dominio de la segunda parte fue gerundense. Al principio de la segunda parte el conjunto de Lluís Vidal arrancó dormido y eso derivó en el tercer gol del Girona que ya fue totalmente definitivo. De nuevo en el minuto tres de la reanudación y de nuevo a balón parado. Esta vez el remate fue de Suli superando al portero Alejandro. Tras encajar el tercer tanto, el cuadro menorquín bajó los brazos y prácticamente no existió en labores ofensivas. El electrónico reflejaba una victoria clara de los locales a pesar de que el juego de los catalanes no era del todo bueno. Los errores en los marcajes a balón parado fueron la cruz del Villacarlos y decidieron el partido.

El cuarto gol fue anotado por Pau y a partir de aquí ya no hupartido. La efectividad local fue decisiva ya que los gerundenses convirtieron en gol cuatro de las cinco ocasiones que crearon. Al Villacarlos le urge reaccionar.