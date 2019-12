El Villacarlos cae goleado contra el Ebro (4-0)

El Villacarlos se hundió en el Ebro (4-0). El equipo de Es Castell padeció un duro correctivo en campo de un rival directo en la lucha por salir de los puestos de descenso, en un partido en el que bajó los brazos con excesiva prontitud, prácticamente tras recibir el 1-0 de penalti antes de que se cumpliera el minuto 15 de partido. Con esta nueva derrota, el conjunto gualdiazul se mantiene en penúltimo lugar de la clasificación del grupo 3 de División de Honor juvenil.

El partido se complicó realmente para los menorquines cuando el colegiado Ferrer Collado señaló el citado penalti, muy riguroso, a favor de los locales, muy protestado por el técnico Lluís Vidal y los jugadores menorquines, que se mostraban incrédulos ante la situación.

Cirac convirtió desde los once metros para el Ebro y los de Es Castell no respondieron bien al gol encajado y bajaron los brazos (1-0). La actitud defensiva era casi inexistente y llegaron los mejores minutos de los locales, sucediéndose sus ocasiones. El delantero local David, dispuso de tres llegadas muy claras. No vio puerta en las dos primeras pero a la tercera sí aprovechó para batir a Verdejo tras tocar en el larguero (2-0).

Reaccionaron los visitantes tras el segundo gol encajado y Amengual pudo haber recortado diferencias en el marcador, pero su remate en una posición muy clara fue detenido por el portero local, Cebollada, a bocajarro. Pero en la siguiente jugada, Aísa no iba a perdonar para los locales, asestando un duro golpe a los isleños que casi sentenció el encuentro, tras poner el 3-0 el jugador maño en un mano a mano contra el portero.

Tras el descanso, los de Lluís Vidal siguieron creyendo en sí mismos y Marc Sintes, que había entrado en la primera mitad, tuvo un remate dentro del área que se fue desvíado. El Villacarlos seguía perdonando sus ocasiones mientras que el Ebro mantenía su eficacia y cuando quedaban veinte minutos de juego, Cirac volvía a marcar a la salida de un saque de esquina, sentenciando el partido (4-0).

Mala racha

Con este tropiezo, segundo consecutivo en el que cae por 4-0 (la semana previa fue en feudo del Girona) y tercero seguido que sufre, el equipo de Es Castell ve como no puede escapar de la penúltima posición de la tabla clasificatoria. La próxima semana, con el Lleida, último clasificado, visitando la Isla, la oportunidad para romper la mala racha será muy clara.