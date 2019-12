Messi suma un sexto Balón de Oro histórico

Lionel Messi se adjudicó este lunes el Balón de Oro de 2019, su sexto galardón, con el que consigue deshacer el empate a cinco que tenía con Ronaldo. El jugador del Barcelona confirmó todos los pronósticos que lo situaban como gran favorito al trofeo, y se impuso por delante del central del Liverpool Van Dijk, que quedó segundo, de Ronaldo, tercero, y del delantero también del Liverpool Sadio Mané. Messi recupera así un galardón que no conquistaba desde 2015, tras ver cómo en los años anteriores Ronaldo y Modric, en 2018, se imponían en esta lista de la revista France Football y confeccionada con los votos de 176 periodistas. El barcelonista se impuso a la armada del Liverpool, que situó a cuatro de sus campeones de Europa entre los diez primeros, pero al que pudo perjudicar la dispersión del voto entre sus jugadores.

Pese a que había informaciones que el de Madeira se quedaría fuera de los tres primeros por primera vez desde 2010, finalmente, y pese a un año no excesivamente fructífero, el primero con la ‘Juve’, donde sólo ganó el ‘Scudetto’ y con la que tampoco pudo brillar en la Champions (cuartos), además de tampoco haber arrancado en esta recién iniciada campaña, continuó siendo considerado entre los mejores del mundo. El resto de las diez primeras posiciones las completaron el senegalés Sadio Mané (Liverpool), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), el francés Kylian Mbappé (PSG), el brasileño Alisson (Liverpool), el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), el portugués Bernardo Silva (Manchester City) y el argelino Riyad Mahrez (Manchester City).

Messi confirma así su dominio en el año 2019 después de hacerse también con el «The Best» de la FIFA. Ni siquiera el desastre del Barcelona ante el Liverpool en las semifinales de la Liga de Campeones evitó un nuevo título, que celebró el más que cantado premio con el gol que le dio a su equipo el partido contra el Atlético el domingo. Acompañado por su familia y por la plana mayor de su club, recogió el galardón con una gran sonrisa en el Teatro del Chatelet de manos del último galardonado, el croata del Madrid Modric. La confirmación de Messi devuelve así el «orden natural» al Balón de Oro, que ha sido obtenido por La Pulga o CR7 estas últimas ediciones.

Rapione, Oro en femenino

El central holandés del Juventus Matthijs de Ligt obtuvo el trofeo Kopa que le reconoce como mejor jugador menor de 21 años del mundo, en la segunda edición de este galardón. Por su parte, Alisson Becker inauguró el palmarés el Trofeo Yashin, que homenajea al mítico guardameta soviético Lev Yashin y que premia al mejor portero del año.

Entre las mujeres, el Balón de Oro fue para la centrocampista estadounidense Megan Rapinoe, de 34 años, quien lideró a su selección a ganar el Mundial este año. Rapinoe no estuvo presente en la ceremonia para recoger el galardón individual más prestigioso del fútbol en el Theater du Chatelet, pero agradeció el reconocimiento en un video. «Estoy muy triste por no haber podido estar allí esta noche. No puedo creer que haya ganado, ha sido un año increíble», dijo Rapinoe. «Quiero agradecer a mis compañeras de equipo y a la federación de Estados Unidos».