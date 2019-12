La AHFM premia a los destacados

La Octava Trobada Històrica organizada por la AHFM se celebró el pasado jueves por la noche en el Centre Cultural de Alaior. Abrió el acto el presidente de la Asociación Histórica Bernat Petrus dando la bienvenida a todos los asistentes y a todas la autoridades presentes. Tras el discurso tuvo lugar el tradicional minuto de silencio por todas las personas que nos han dejado relacionadas con el mundo del fútbol menorquín.

Acto seguido comenzaron los Reconocimientos a todos los protagonistas de la temporada pasada del fútbol de Menorca. El Destacado en Tercera División fue Guillem Martí del Mercadal. En Fútbol Femenino la elegida fue Irene Olives del Sporting. En Regional el ganador fue Sergi Riudavets de la UD Mahón. En Fútbol Sala Ricardo Pelliser del At. Mercadal. Cristina Capó en Fútbol Sala Femenino del At Mercadal. En Juveniles Telmo Oliveira del At. Villacarlos. El entrenador Destacado fue Lluís Vidal del Atlético Villacarlos y el colegiado más Destacado fue Nil Cubas. Después de los premios individuales fueron premiados la UD Mahón como mejor club de la temporada 2018/19, en categoría Senior/Juvenil.

El Penya Ciutadella fue Destacado en Fútbol Base de la pasada temporada. El CE Mercadal Senior/Juvenil elegido de la temporada 2013/14, y de nuevo el Penya Ciutadella de Fútbol Base también de la temporada 2013/14. Como final de etapa en los clubs se rindió tributo a Xec Pons del Penya Ciutadella (1977/2019 , Miguel Ángel Milla (1983/2019) por su servicio al fútbol de la Isla, y a las Secretarias del CE Mercadal y CE Ferreries. Hubo tres Reconocimientos Especiales. Al CD Alcázar por 75 aniversario, Virgilio Juaneda por sus 25 años al frente de la JIM, y el 20 aniversario del Himno del Alaior. La letra del himno fue compuesta por el poeta Ponç Pons, la música por Antonio Pons Morlà, y fue interpretado por el Bajo-Barítono Simón Orfila, que ayer acompañado por el Coro del Centre Cultural de Alaior lo interpretaron en el escenario, recibiendo una gran ovación y emoción por los presentes. Los equipos proclamados como Equipos Históricos de la pasada temporada fueron el Atlético Villacarlos por su ascenso a Divisón de Honor y el Atletico Mercadal Femenino por la participación de la Fase de ascenso a Segunda División.