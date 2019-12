El campeón reta al favorito en la segunda jornada de la Liga Regional

La segunda jornada de la Liga Regional tendrá este sábado a las 16.30 horas el encuentro más interesante en San Carlos. Será un duelo de titanes entre la UD Mahón actual campeón, que iniciará su andadura en el campeonato liguero ante el CE Mercadal, máximo favorito para destronar al cuadro gualdiazul de la condición de campeón.

El conjunto de Pere Vadell tuvo un inicio espectacular derrotando al Migjorn por un claro 5-1. Los unionistas tratarán de detener la buena marcha rojiblanca, y empezar sumando tres puntos muy importantes para no alejarse del cuadro de Sant Martí. Debutará con la zamarra de la Unión el delantero Alfonso Collado procedente del Sporting, fichado durante la Copa, además de recuperar hombres importantes para el técnico Joan Romero que durante el torneo copero no estuvieron por diversos motivos.

El actual líder el CD Menorca se enfrentará en el feudo del Atlètic de Ciutadella a las 16 horas. El cuadro de Pau Rioja ofreció una imagen muy diferente respecto al torneo del KO, y en Los Pinos solo cedió en los últimos instantes. El conjunto de Sergi Bagur quiere aprovechar el buen inicio protagonizado ante el Penya Ciutadella, que derrotó por un contundente 5-0, y seguir una jornada más en la cima.

En Sant Bartomeu a las 16.30 horas se verán las caras el CE Ferreries y el Sporting de Mahón. Ambos equipos arrancaron la competición con sendos empates, y buscarán estrenar sus casilleros de triunfos para no empezar a perder comba de las primeras posiciones. El cuadro azulgrana lleva ya varias temporadas alejados de los títulos, y un triunfo ante el subcampeón copero es imprescindible para no empezar a descolgarse. El Sporting uno de los candidatos al título va con la intención de sumar su primer triunfo tras su tropiezo en la primera jornada, donde salvó un punto desde los once metros en el tramo final del choque.

Sant Lluís

El CCE Sant Lluís recibirá en Ses Canaletes al CE Alaior a las seis de la tarde. El conjunto dirigido por Víctor Pérez vio como se le escapaba la victoria en Bintaufa ante el Sporting en los últimos minutos. Los locales quieren doblegar al siempre complicado cuadro albinegro. Los hombres de Pedro Pallicer se estrenaron con una sufrida victoria ante el Atlétic en su estreno liguero, y están en las quinielas para ocupar los primeros puestos de la clasificación. Al Penya Ciutadella le toca jornada de descanso. Por tora parte, mañana en Los Nogales (16.30 horas ), se enfrentarán el CD Migjorn y el Sami. Los verdiblancos comenzaron con mal pie en la Liga. Fueron goleados en Sant Martí, y querrán enderezar el rumbo ante su siempre fiel afición, que espera mucho de sus jugadores en la competición liguera. Por su parte los hombres de Raül Capó, tras empatar en la jornada inagural ante el Ferre, acudirán con la intención de sorprender a los hombres de Joan Barber, que no se pueden permitir muchos más fallos si quieren optar al título.