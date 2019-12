Berto Vaquero niega la agresión y amenazas al árbitro en Ferreries

El jugador del Ferreries, Berto Vaquero, que fue expulsado el pasado sábado en el encuentro que su equipo jugó contra el Sporting de Mahón (2-2), ha emitido un comunicado para explicar su versión. El futbolista inicia su nota de cuatro puntos diciendo que «tras el comunicado emitido por el estamento arbitral de Menorca firmado por los señores Pau Carbonell y Pedro Bermúdez en el que se me acusa de agredir al árbitro principal, deseo poner de manifiesto la veracidad de los hechos ocurridos».

El jugador ciutadellenc afirma en el primero que «ante todo, niego rotundamente la acusación de agresión hacia el señor Diego Saurina. En ningún momento lo agarré del cuello tal y como se me acusa. No soy -prosigue Berto- una persona violenta, respeto y comparto todos los valores del deporte: esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad, compañerismo entre otros». Berto continua apuntando que «al igual que ustedes (Carbonell y Bermúdez), rechazo cualquier tipo de violencia verbal o física en el ámbito deportivo. Entre todos debemos hacer del fútbol una práctica deportiva en la cual el respeto entre las partes participantes tiene que ser su mayor objetivo».

El azulgrana difiere completamente en la redacción del acta del partido por parte del árbitro. «En el apartado C- Otras incidencias, el señor Saurina indica que le agarré por el cuello con la intención de llegar al árbitro asistente. Esta acusación es falsa. Es imposible que agarrara del cuello a ningún miembro del trío arbitral ya que cuando volví a entrar al terreno de juego mi compañero Pepo me cogió y nos fuimos juntos al vestuario. También redacta que tras ser expulsado me encaro con el árbitro asistente diciéndole ¡te voy a matar!. Esto es mentira. En ningún momento utilizo estas palabras para dirigirme a él» afirma Berto Vaquero quien concluye su comunicado afirmando que «ante estas graves acusaciones hacia mi persona, voy a tomar cuantas medidas legales sean necesarias».

CE Ferreries

Por su parte, el club, en un comunicado en la noche de este lunes, anunció que están investigando los hechos «con todos los implicados» y que tomarán «las medidas oportunas».

El club azulgrana condena «cualquier actitud violenta de nuestros jugadores, así como entrenadores, equipo técnico, directivos o afición» y por ello «rechaza los últimos actos violentos ocurridos en nuestro campo». Sin embargo, la entidad asegura que los hechos «se han exagerado e incluso se ha falsificado cierta información».