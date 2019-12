La historia de Lluís Pons Bosch, en un reportaje de Antena 3

El regreso a las canchas de Lluís Pons Bosch, jugador de siete años de padre ferrerienc y madre ciutadellenca que se encuentra de nuevo en la Isla tras el trasplante de células de la médula ósea de su padre, Lluc Pons, no ha pasado desapercibido fuera de la Isla, y Antena 3 dedica un reportaje sobre la increíble historia de Lluís, que fue diagnosticado de leucemia mieloide crónica atípica, una variante que casi no se diagnostica en niños y que probablemente no haya más de cinco casos en toda Europa con esta enfermedad.

En el partido vivido este fin de semana, Lluís volvió a demostrar sus dotes con el balón en los pies y volvió a sonreír en un encuentro de fútbol, chutando al fin de nuevo la pelota para los intereses del Ferreries. La cadena de Atresmedia cuenta la historia en este vídeo.